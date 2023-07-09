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        Sanatçı Olcay Poyraz hayatını kaybetti

        Devlet Tiyatroları, sanatçı Olcay Poyraz'ın hayatını kaybettiğini duyurdu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2023 - 11:50
        Sanatçı Olcay Poyraz hayatını kaybetti
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        Devlet Tiyatroları'ndan yapılan açıklamada, 80 yaşındaki Olcay Poyraz'ın yaşamını yitirdiği ve cenazesinin 10 Temmuz saat 14.00'te Alaçatı Kabristanı'na defnedileceği belirtildi.

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, paylaştığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

        Olcay Poyraz'ın görev aldığı bazı oyunlar şöyle:

        "Yabanlar, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Rüya Oyunu, Peter Pan, Yedi Balkonlu Ev, Ayakta Durmak İstiyorum, Keziban, Bizim Şehir, My Fair Lady, Sular Aydınlanıyordu (Durup Dinledi Birkaçı), Finten, Cadı Kazanı, Chaillot'daki Deli, Yanlışlık, Bozkır Güzellemesi, İnsandan Kaçan, Yarın 2000, Yerma, Hüzzam, Yüz Yüze, Ruhlar Gelirse, Bağış, Yıldızcı Kral ile Akıllı Soytarı, Köprüdeki Adam, Canlı Yayın, Tiyatro Makinası, Beklenmedik Ziyaret."

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