Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Sanayi sektörü yıla ihracat rekoruyla başladı

Sanayi sektörü, 13 milyar 674 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatına imza attı

Sanayi sektörü yıla ihracat rekoruyla başladı
AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artışla 19 milyar 375 milyon dolara yükselerek küresel ekonomideki zorlukların devam ettiği 2023 yılına rekorla başladı.

Söz konusu dönemde, küresel sanayi üretiminde devam eden dalgalanmalara karşın Türkiye'nin sanayi ürünlerine talep devam etmesiyle, sanayi sektörü de 13 milyar 674 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatına imza attı.

Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artan sanayi ihracatının, Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 70,6 oldu.

10 SEKTÖR İHRACAT REKORU KIRDI

Sanayi bünyesinde faaliyet gösteren 16 sektörden 10'u ihracat rekoru kırdı.

Tekstil ve ham maddeleri 818,8 milyon dolar, deri ve deri mamulleri 178,8 milyon dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 2,3 milyar dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 1,6 milyar dolar, otomotiv endüstrisi 2,7 milyar dolar, elektrik ve elektronik 1,2 milyar dolar, makine ve aksamları 845,2 milyon dolar, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 361,4 milyon dolar, mücevher sektörü 419,9 milyon dolar, iklimlendirme sanayi 525,5 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirdi.

Ocak ayında tekstil ve ham maddeleri yüzde 0,5, deri ve deri mamulleri yüzde 34,7, kimyevi maddeler ve mamulleri yüzde 7,7, hazır giyim ve konfeksiyon yüzde 2,7, otomotiv endüstrisi yüzde 21,9, otomotiv endüstrisi yüzde 21,9, elektrik ve elektronik yüzde 20,5, makine ve aksamları yüzde 18,8, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri yüzde 2,2, iklimlendirme sanayi yüzde 14,7 ihracat artışı kaydetti.

REKOR KIRAN SEKTÖRLERDE ALMANYA VE RUSYA ÖNE ÇIKTI

Sanayi bünyesinde rekor kıran sektörlerde hedef ülke olarak Almanya ve Rusya Federasyonu öne çıktı.

Rusya Federasyonu'na deri ve deri mamulleri 23,5 milyon dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 154,8 milyon dolar, makine ve aksamları 94,9 milyon dolar ihracat yaptı. Almanya'ya hazır giyim ve konfeksiyon 304 milyon 35 bin dolar, otomotiv endüstrisi 412,5 milyon dolar, iklimlendirme sanayii 60 milyon dolar dış satım gerçekleştirdi.

İtalya'ya tekstil ve hammaddeleri 78,2 milyon dolarlık, Birleşik Krallık'a elektrik elektronik sektörü 112,9 milyon dolarlık, ABD'ye çimento cam seramik ve toprak ürünleri 49,9 milyon dolarlık, İsviçre'ye mücevher sektörü 89 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

TİM verilerine göre, bu yıl ve 2022'nin ocak döneminde sanayi grubu ve sanayiye bağlı sektörlerin ihracatı şöyle:

1 - 31 OCAK
SEKTÖRLER 2022 2023 Değişim ('23/'22) Pay(23) (%)
SANAYİ 13.086.511 13.674.373 4,5 70,6
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.146.015 1.209.198 5,5 6,2
Tekstil ve Hammaddeleri 814.849 818.844 0,5 4,2
Deri ve Deri Mamulleri 132.689 178.765 34,7 0,9
Halı 198.478 211.588 6,6 1,1
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 2.140.818 2.304.657 7,7 11,9
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.140.818 2.304.657 7,7 11,9
C. SANAYİ MAMULLERİ 9.799.678 10.160.518 3,7 52,4
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.591.578 1.633.774 2,7 8,4
Otomotiv Endüstrisi 2.227.605 2.715.993 21,9 14
Gemi, Yat ve Hizmetleri 70.780 20.521 -71 0,1
Elektrik ve Elektronik 980.377 1.181.220 20,5 6,1
Makine ve Aksamları 711.437 845.230 18,8 4,4
Demir ve Demir Dışı Metaller 1.119.857 1.051.191 -6,1 5,4
Çelik 1.623.915 1.115.232 -31,3 5,8
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 353.650 361.385 2,2 1,9
Mücevher 358.948 419.909 17 2,2
Savunma ve Havacılık Sanayii 295.375 281.476 -4,7 1,5
İklimlendirme Sanayii 457.958 525.475 14,7 2,7
Diğer Sanayi Ürünleri 8.198 9.111 11,1 0

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Havaş'tan Rus havayollarına uyarı
İŞ-YAŞAM Havaş'tan Rus havayollarına mektup
Yılın ilk Finansal İstikrar Komitesi toplantısı yapıldı
İŞ-YAŞAM Yılın ilk Finansal İstikrar Komitesi toplantısı ...
Musk'ın 'Tesla' davasında kritik karar
İŞ-YAŞAM Musk'ın 'Tesla' davasında kritik karar
Kayısı ülke, bölge ve Malatya ekonomisine önemli bir gelir kazandırdı
İŞ-YAŞAM Kayısıdan önemli gelir
Bakan Varank: Yılda 40 ton altın ekonomiye kazandırılıyor
İŞ-YAŞAM "Yılda 40 ton altın ekonomiye kazandırılıyor"
Euro Bölgesi için enflasyon tahmini yükseldi
İŞ-YAŞAM Euro Bölgesi için enflasyon tahmini yükseldi
ABD'de işsizlik 53 yılın en düşük seviyesinde
İŞ-YAŞAM ABD'de istihdam beklentilerin üstünde arttı
Asgari ücret tetikledi, enflasyon hizmetçisini buldu
İŞ-YAŞAM Tarihin en yüksek hizmet enflasyonu
Küresel gıda fiyatları 10 aydır düşüyor
İŞ-YAŞAM Küresel gıda fiyatları 10 aydır düşüyor
Avrupa'da üretici fiyat endeksi yüzde 24,6 arttı
İŞ-YAŞAM Euro Bölgesinde üretici fiyatları beklentiyi aştı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.