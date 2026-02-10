Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.835,61 %-0,02
        DOLAR 43,6181 %0,06
        EURO 51,9711 %0,01
        GRAM ALTIN 7.051,34 %-0,94
        FAİZ 35,20 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 113,97 %-3,07
        BITCOIN 68.932,00 %-2,04
        GBP/TRY 59,6707 %-0,08
        EUR/USD 1,1909 %-0,04
        BRENT 69,12 %0,12
        ÇEYREK ALTIN 11.528,94 %-0,94
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sanayi üretiminde yıllık düşüş - İş-Yaşam Haberleri

        Sanayi üretiminde yıllık düşüş

        Sanayi üretim endeksi, Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 1,2 artarken yıllık bazda yüzde 2,1 azalış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 10:28 Güncelleme: 10.02.2026 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sanayi üretiminde yıllık düşüş
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 2,1 azalış kaydetti.

        Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Aralık 2025'te madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,4 artarken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 azaldı.

        Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 0,8 artış oldu.

        Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2 yükseldi.

        Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Aralık 2025'te madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1 artış gösterdi.

        TÜİK, bazı ayların verilerinde revizyona gitti.

        Buna göre sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

        Yıllar/Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
        2022 6 12,3 8 9,4 6,8 8,1 1,8 0,9 0,1 2,4 -1,7 1,7
        2023 4 -8,8 0,4 -1,4 0,3 0,8 8,3 3,6 5,2 2,6 2 2,3
        2024 1,3 11,2 4,3 -1 0,1 -5 -3,8 -5,1 -2,2 -2,9 1,7 7
        2025 1,1 -2 2,3 3 4,8 8,2 4,9 7,1 3 2,1 2,2 -2,1
        ÖNERİLEN VİDEO

        Beyoğlu'nda aracını kavga ettiği grubun üzerine sürdü; kaldırımdakiler ezilmekten son anda kurtuldu

        Beyoğlu'nda iddiaya göre, sokakta seyir halindeki bir sürücü ile alkollü olduğu öne sürülen bir grup arasında kavga çıktı. Darbedildiği iddia edilen sürücü, aracına binerek otomobilini kavga ettiği grubun üzerine sürdü. Kaldırımdakiler son anda ezilmekten kurtulurken, kaçmaya çalışan sürücünün aracı...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mesafe 740 kilometreydi... Balıkçı teknesiyle ölüme yolculuk!
        Mesafe 740 kilometreydi... Balıkçı teknesiyle ölüme yolculuk!
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        Baraj yakınında korkutan görüntü!
        Baraj yakınında korkutan görüntü!
        Ne testere ne levye ne de tornavida... Forkliftle kuyumcu soygunu!
        Ne testere ne levye ne de tornavida... Forkliftle kuyumcu soygunu!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Kahkaha atarak kayda aldılar... 14 yaşındaki kız öğrenciye akran dehşeti!
        Kahkaha atarak kayda aldılar... 14 yaşındaki kız öğrenciye akran dehşeti!
        İran: ABD müzakere öncesi 4 şart öne sürdü
        İran: ABD müzakere öncesi 4 şart öne sürdü
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Annesini, kızını ve eşini öldürüp kendi canına kıydı
        Annesini, kızını ve eşini öldürüp kendi canına kıydı