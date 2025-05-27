Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 Araştırması'na yönelik düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı Haberi Görüntüle

Bahçıvan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imalat sanayinin ekonominin yüzde 25'ini oluşturduğuna ve bu nedenle buradaki olumsuzlukların tüm ekonomiye mal edilmemesi gerektiğine dair açıklamasına karşı "Orta Vadeli Program'ın başladığı 2023 Ağustos'ta sanayinin enflasyonu yüzde 53'tü. Bugün yüzde 20,3'e geriledi. Hizmetler sektöründeki enflasyon ise yüzde 88'den yüzde 55'e geriledi. Aradaki 35-40 puanlık fark devam ediyor. Sanayi enflasyona destek vermek adına bir sorumluluk gösteriyor. Ancak diğer sektörlerdeki direnç devam ediyor. Bu da krediye en çok ihtiyacı olan sanayiyi vuruyor. Bu durumun bir süre sonra bir arz problemi yaratmaya doğru dönüşme riski oluşuyor" diye konuştu.

REKLAM

BAKAN ŞİMŞEK'İN AÇIKLAMALARI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) 68. Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Sadece imalat sanayiine bakıp ekonomi kötüye gidiyor demek doğru değil" demişti.