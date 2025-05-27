İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ zirveden inmedi

İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 Araştırmasına göre, TÜPRAŞ üretimden satışlarda 651 milyar 642 milyon lirayla en büyük sanayi kuruluşu olmaya devam etti.

Üretimden satışlarda geçen yıl olduğu gibi TÜPRAŞ'ı 355 milyar 965 milyon lira ile Ford Otomotiv ve 201 milyar 649 milyon lira ile Star Rafineri takip etti.

İSO 50 araştırmasına göre Ford Otomotiv geçen yıl 8 milyar 546 milyon dolarla en fazla ihracat yapan sanayi şirketi oldu. Bu firmayı 6 milyar 137 milyon dolarlık ihracatlar TÜPRAŞ ve 4 milyar 610 milyon dolarla Toyota Otomotiv takip etti.

2024 yılında en fazla kâr eden sanayi kuruluşları ise sırasıyla 29 milyar 308 milyon TL ile Eti Maden İşletmeleri, 18 milyar 782 milyon TL ile Ford Otomotiv ve 18 milyar 707 milyon TL ile TÜPRAŞ oldu.

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REEL DÜŞÜŞ YÜZDE 3.4

Araştırmaya göre İSO 500'de üretimden satışlar 2024 yılında nominal olarak yüzde 36.3 oranında artarak 6 trilyon 375 milyar liradan 8 trilyon 688 milyar liraya çıktı. Ancak yurt içi üretici enflasyonu göz önünde bulundurulduğunda sanayi devlerinin satışlarında reel olarak yüzde 3.4'lük düşüş kaydedildi.

Yıl Üretimden Satışlar (Net) (Milyar TL) Değişim (%) Yurtiçi Üretici Enflasyonu (%) (Yıllık, Ortalama) Reel Değişim (%) 2015 450,5 7,0 5,3 1,6 2016 490,0 8,8 4,3 4,3 2017 652,7 33,2 15,8 15,0 2018 878,0 34,5 27,0 5,9 2019 1.021,9 16,4 17,6 -1,0 2020 1.178,6 15,3 12,2 2,8 2021 2.048,1 73,8 43,9 20,8 2022 4.484,9 119,0 128,5 -4,2 2023 6.374,7 42,1 49,9 -5,2 2024 8.688,5 36,3 41,1 -3,4

Böylece üretimden satışlar reel olarak 3 yıl üst üste geriledi. İSO 500’ün 2024'te faaliyet kârı ise bir önceki yıla göre yüzde 32 düşerek 640 milyar lira oldu.

İSO BAŞKANI BAHÇIVAN: TARİHİ OLUMSUZ SONUÇLAR İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, düzenlenen basın toplantısında İSO 500’ün 2024 yılı sonuçlarına bakıldığında üç temel veride tarihi olumsuz sonuçlarla karşı karşıya olunduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Birincisi, İSO 500’ün üretimden net satışları üç yıldır üst üste reel olarak geriliyor. İkincisi; sanayicinin elde ettiği kârın önemli bir kısmını finansman giderlerine ayırmak zorunda olduğu gerçeği, bu yıl çok daha ağır bir noktaya gelmiş durumda. Maalesef “Sanayici kazandığı paranın yarısını finansmana ayırıyor” sözleri bu yılki sonuçları açıklamaya yetmiyor. Çünkü son yıllarda ilk kez sanayiciler kazandıkları paranın neredeyse tamamını finansman giderlerine ayırmak zorunda kaldılar. Üçüncü olarak 2024’te karlılık rasyolarının son 10 yıl ortalamasının çok altında kaldığını gösteren iki veriye daha dikkat çekerek devam etmek istiyorum. İSO 500’ün faaliyet kârlılığı 2014-2023 döneminde yüzde 10.4 düzeyinde iken, 2024’te yüzde 6.2’ya gerilemiş durumda. Benzer şekilde satış karlılığının da geçtiğimiz 10 yılda ortalama yüzde 7.1 düzeyinde iken, 2024’te yüzde 2.6’ye gerilemesi de bize göre geçtiğimiz yılın dikkatle değerlendirilmesi gereken verileri arasında öne çıkıyor.”