Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 2019 yılı ocak ayı elektrik piyasası raporu, elektrik tüketimine ilişkin en son verileri içeriyor. 2019 yılı ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre İstanbul’da (faturalanan) sanayinin elektrik talebi yüzde 9.71 oranında azaldı. Aylık tüketim 931 milyon kilovatsaatten, 840 milyon kilovatsaate kadar düştü.

Ankara’da, sanayide elektrik tüketimi, yüzde 3.18 oranında geriledi. 2018 yılı ocak ayında 356.8 milyon kilovatsaat olan sanayinin tüketimi, bu yılın ocak ayında 345.5 milyon kilovatsaate indi.

İzmir’de, sanayi elektriğinde ocak ayında düşüş yüzde 21.5 olarak kayıtlara geçti. 2018 yılı ocak ayında 662.7 milyon kilovatsaat olan sanayinin tüketimi, 2019 yılı ocak ayında 520.6 milyon kilovatsaate geriledi.

Mersin’de, aylık tüketim yüzde 16.1 oranında düştü. Geçen yıl ocak ayında yaklaşık 129 milyon kilovatsaat olan sanayinin tüketimi, bu yıl aynı dönemde 108.3 milyon kilovatsaate kadar indi.

Hatay’da, sanayide aylık tüketim düşüşü yüzde 38.9 oldu. 2018 yılı ocak ayında 193.4 milyon kilovatsaat olan sanayinin tüketimi, bu yıl ocak ayında 118.2 milyon kilovatsaat oldu.

Antalya’da, aylık tüketim yüzde 11.2 azaldı. Geçen yıl ocak ayında yaklaşık 99 milyon kilovatsaat olan sanayinin tüketimi, bu yıl aynı dönemde 88.6 milyon kilovatsaat olarak kayıtlara geçti.

Adana’da, sanayinin aylık tüketim yüzde 8.34 azaldı. Geçen yıl ocak ayında yaklaşık 267.9 milyon kilovatsaat¬ olan sanayinin tüketimi, bu yıl aynı dönemde 245.5 milyon kilovatsaate kadar düştü.