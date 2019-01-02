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Savcılığın soruşturmayı hangi suç kapsamında yürüttüğü de ortaya çıktı. “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma” suçlaması. Soruşturmanın henüz bir şüphelisi bulunmuyor.
BAŞSAVCILIKTAN KOMUTANLIĞA SORULAR
Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını yürütüyor. Başsavcılık soruşturma kapsamında Sancaktepe Hava Karacılık Alay Komutanlığı’na bir çok soru yöneltti. Başsavcılığın komutanlığa yönelttiği sorular şöyle:
Helikopterin envantere girdiği tarihten itibaren tüm bakım, onarım, yaptığı uçuşlara ilişkin belgeler nelerdir? Helikopter kaç yaşında? Helikopterdeki askerlerin görevleri nelerdir? Helikopterdeki askerlerin resmi görevlendirme emirleri nelerdir?
İDARİ SORUŞTURMA, KAZA KIRIM HEYETİNDEN RAPOR
Başsavcılığın soruşturması yanı sıra, birlik komutanlığının da kazayla ilgili idari bir soruşturma yürüttüğü de öğrenildi. Kaza kırım heyeti de helikopterin düşmesiyle ilgili teknik bir rapor düzenleyecek.
DOSYA BİLİRKİŞİYE GİDECEK
Gelecek belgelerin ardından soruşturma dosyası uzman bilirkişilere gidecek. Kazayla ilgili rapor istenecek. Bilirkişi heyeti, uçak mühendisi ve muharip sistem helikopterleri sevk ve idaresinde görev almış uzmanlardan oluşacak.
DÜŞMEYE ETKİ EDECEK KUSUR, KUSURLU VAR MI?
Raporların ardından helikopterin düşme sebebi, düşmeye etki edecek kusur ya da kusurlular var mı tespit edilmiş olacak.
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