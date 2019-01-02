Sancaktepe’de düşen ve 5 askerin şehit olmasına neden olan helikopter kazasının ardından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ilk bilgiler de ortaya çıktı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sancaktepe Hava Karacılık Alay Komutanlığı’na bir çok soru yöneltti. Olayı ise bilirkişi raporu aydınlatacak.UH-1 tipi askeri helikopter 26 Kasım günü, Sancaktepe’de bulunan 1. Ordu Komutanlığı’na bağlı Samandıra Kışlası’ndan havalanmıştı. Pilotlar, bilinmeyen bir nedenle acil iniş yapmak istedi. İniş sırasında kimseye zarar vermemek için de büyük çaba harcadılar.

Helikopter içindeki 5 askerle beraber eğitim uçuşu için Samandıra Kışlası’ndan yola çıkmıştı. Dakikalar sonra ise bilinmeyen sebeple 2 binanın arasına düştü. O vahim kazada 5 asker şehit oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı aynı gün kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Savcılığın soruşturmayı hangi suç kapsamında yürüttüğü de ortaya çıktı. “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma” suçlaması. Soruşturmanın henüz bir şüphelisi bulunmuyor.



BAŞSAVCILIKTAN KOMUTANLIĞA SORULAR

Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını yürütüyor. Başsavcılık soruşturma kapsamında Sancaktepe Hava Karacılık Alay Komutanlığı’na bir çok soru yöneltti. Başsavcılığın komutanlığa yönelttiği sorular şöyle:

Helikopterin envantere girdiği tarihten itibaren tüm bakım, onarım, yaptığı uçuşlara ilişkin belgeler nelerdir? Helikopter kaç yaşında? Helikopterdeki askerlerin görevleri nelerdir? Helikopterdeki askerlerin resmi görevlendirme emirleri nelerdir?



İDARİ SORUŞTURMA, KAZA KIRIM HEYETİNDEN RAPOR

Başsavcılığın soruşturması yanı sıra, birlik komutanlığının da kazayla ilgili idari bir soruşturma yürüttüğü de öğrenildi. Kaza kırım heyeti de helikopterin düşmesiyle ilgili teknik bir rapor düzenleyecek.



DOSYA BİLİRKİŞİYE GİDECEK

Gelecek belgelerin ardından soruşturma dosyası uzman bilirkişilere gidecek. Kazayla ilgili rapor istenecek. Bilirkişi heyeti, uçak mühendisi ve muharip sistem helikopterleri sevk ve idaresinde görev almış uzmanlardan oluşacak.



DÜŞMEYE ETKİ EDECEK KUSUR, KUSURLU VAR MI?

Raporların ardından helikopterin düşme sebebi, düşmeye etki edecek kusur ya da kusurlular var mı tespit edilmiş olacak.

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