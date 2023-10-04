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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sancaktepe'de kaybolan 3 kardeş için çalışma başlatıldı

        Sancaktepe'de kaybolan 3 kardeş için çalışma başlatıldı

        İstanbul Sancaktepe'de sokakta oynayan 7,9 ve 11 yaşlarındaki üç erkek kardeşten dün akşamdan beri haber alınamıyor. Polis ekipleri, üç kardeşin bulunması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 03:43 Güncelleme: 04.10.2023 - 03:43
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        Sancaktepe'de kaybolan 3 kardeş için çalışma başlatıldı
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        Sancaktepe'de dün akşamdan beri haber alınamayan 7, 9 ve 11 yaşlarındaki 3 erkek kardeşin bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

        AA'nın haberine göre; Hilal Mahallesi Karşıyaka Caddesi 75 numara yakınlarında oynayan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerden dün aksam saatlerinden bu yana haber alınamadı.

        Çocukların ailesinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

        SON GÖRÜNTÜLERİ KAMERAYA YANSIDI

        Ailenin yakınları ve mahalle sakinleri de kayıp çocukları bulabilmek için seferber oldu. Kardeşlerin güvenlik kamerasınca kaydedilen son görüntülerinde, evlerinin önünden koşarak hızla geçtikleri görülüyor.

        "GÖREN, DUYAN HİÇ KİMSE YOK"

        Baba Ayvaz Sağın, 3 çocuğunun dün saat 17.30 sıralarında kaybolduğunu ifade ederek, "Kamera görüntüsünde 3'ü beraber aşağılara doğru gidiyorlar. O saatten sonra bulamadık. Hiçbir iz de yok. Arıyoruz ama gören, duyan hiç kimse yok. Şüphelendiğim hiçbir şey yok. Herkes sabahtan beri arıyor. Biri görüp benzetse 'Gördüler, benzettiler.' diyeceğiz ama öyle arayan da olmadı." diye konuştu.

        Çocuklar bugün okula gitmedikleri için telefonla arayan müdüre de durumu ilettiklerini kaydeden Sağın, "Muhtarların hepsine bilgi verdik. Şu an 30 saati geçti ama bir sonuç alamadık. İnşallah buluruz, tek umudumuz bu." dedi.

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