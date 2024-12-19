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        Haberler Gündem Çevre Sancaktepe'ye Enerji 50001 Yönetim Sistemi Sertifikası | Son dakika haberleri

        Sancaktepe Belediyesi'ne Enerji 50001 Yönetim Sistemi Sertifikası verildi

        İstanbul'un Sancaktepe Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadelede QSI firmasından 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesi alarak ulusal ve uluslararası standartları elde ettiğini duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 16:24 Güncelleme: 19.12.2024 - 16:24
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        Sancaktepe'ye Enerji 50001 Yönetim Sistemi Sertifikası
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        İstanbul'un Sancaktepe Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadelede QSI firmasından 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesi alarak ulusal ve uluslararası standartları elde ettiğini duyurdu.

        Sancaktepe Belediyesi, verimli kullanımı esasına dayanan kalite standardı "TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası"nı almaya hak kazandı. Bu belge ISO 50001 enerji performansı ve verimliliğin artırılması için gerekli sistem ve süreçlerin kurulmasına katkı sağlıyor.

        Sancaktepe Belediyesi'nin TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi'ni almaya hak kazanmasından dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, şöyle konuştu:

        "Günümüzde iklim değişikliği ve küresel ısınma gibi etkenler enerji maliyetlerini artırırken, enerji verimliğini artıracak projelerin önemi giderek artıyor. Sancaktepe Belediyesi olarak enerji tasarrufu ve enerji verimliliği konularına büyük önem veriyoruz. Bu noktada başvuru yaptığımız ve koşullarını sağlayıp almaya hak kazandığımız TS EN 50001 belgesi büyük önem arz ediyor."

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