Sancaktepe’de otomobil, park halindeki araca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Sancaktepe'de yol kenarında duran otomobile bir aracın çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı

Kaza, saat 12.30 sıralarında Paşaköy Caddesi, İSKİ Su Arıtma Tesisi girişinde meydana geldi. İddiaya göre; seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek tesis girişinde park halindeki araca çarptı. Çarpan araç sürücüsü yaralanırken, park halindeki otomobilde bulunan 1’i kadın 3 kişi sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan 3 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Aracın arka koltuğunda sıkışan kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. Kurtarılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.