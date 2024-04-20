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        Haberler Gündem İstanbul Sancaktepe’de otomobil, park halindeki araca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - En son haberler

        Sancaktepe’de otomobil, park halindeki araca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

        İstanbul-Sancaktepe'de seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek tesis girişinde park halindeki araca çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 19:19 Güncelleme: 20.04.2024 - 20:12
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        Sancaktepe'de ölümlü kaza
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        Sancaktepe'de yol kenarında duran otomobile bir aracın çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı

        Kaza, saat 12.30 sıralarında Paşaköy Caddesi, İSKİ Su Arıtma Tesisi girişinde meydana geldi. İddiaya göre; seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek tesis girişinde park halindeki araca çarptı. Çarpan araç sürücüsü yaralanırken, park halindeki otomobilde bulunan 1’i kadın 3 kişi sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan 3 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Aracın arka koltuğunda sıkışan kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. Kurtarılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

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        #sancaktepe
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