Türkiye 14 - 28 Mayıs seçimleri kapsamında oy vermek için sandık başındaydı. Genel seçimler milyonlarca seçmenin katılımı ile sona erdi. Yaşanan gelişmelerin ardından sandık görevlisi ücreti ne kadar, ödemeler ne zaman yatacak gibi sorular gündeme geldi. Seçim sandık görevlisi ücretleri Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenerek bankalar aracılığıyla ödemelerin yapılması bekleniyor. Peki, "2023 sandık görevlisi ücretleri ne kadar olacak, ne zaman yatacak?" İşte sandık görevlisi ücreti ve ödeme tarihleri...