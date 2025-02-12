SANDIK KOKUSU'NA EMEL MÜFTÜOĞLU KONUK OLUYOR

SHOW TV’nin büyük bir heyecanla izlenen dizisi 'Sandık Kokusu', bu akşam yayınlanacak olan 45'inci bölümünde izleyicilerine sürpriz sunacak.

Ünlü sanatçı Emel Müftüoğlu, Karsu ve Bora’nın düğününde sahne alarak, etkileyici sahne performansıyla, 'Sandık Kokusu’nun bu bölümüne bambaşka bir heyecan getirecek.

Düğün sahnesine renk katan Müftüoğlu, hem müzikseverlere hem de dizi izleyicilerine keyifli anlar yaşatacak.