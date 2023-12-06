Haberler Televizyon Sandık Kokusu dizisi konusu nedir? Show TV Sandık Kokusu gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

Sandık Kokusu dizisi konusu nedir? Show TV Sandık Kokusu gerçek hikaye mi, uyarlama mı? Show TV'nin yeni dizisi Sandık Kokusu, bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çarşamba günleri ekranlara gelecek ve başrollerini Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili'nin paylaştığı diziye ilişkin ayrıntıları bir araya getirdik! Habertürk Giriş: 06.12.2023 - 10:45 Güncelleme: 06.12.2023 - 10:45 facebook

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Yönetmenliğini Nezaket Coşkun'un, senaryosunu ise Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün üstlendiği Sandık Kokusu dizisi, bu akşam ilk bölümüyle görücüye çıkıyor. Özgün bir hikaye olan dizinin konusu, oyuncuları ve nerede çekildiğine dair tüm bilgileri bir araya getirdik...

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SANDIK KOKUSU KONUSU NEDİR?



Güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini, aile olabilmenin, geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğunu derinlikli karakterleriyle izleyici ile buluşturacak.



Anne ve kızlarının hikayelerinin anlatılacağı dizide; kah gülecek kah ağlayacak ama her zaman kendinizden bir şeyler bulacaksınız.