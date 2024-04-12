Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Sandık Kokusu'nun yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

        Sandık Kokusu'nun yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

        Show TV'nin, yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi 'Sandık Kokusu'nun merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2024 - 23:36 Güncelleme: 12.04.2024 - 23:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sandık Kokusu'nun yeni bölüm tanıtımı
        ABONE OL
        ABONE OL

        YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Sandık Kokusu’nun yayınlanan 17. bölümünde; Adnan’ın ihanetini öğrenmesinin ardından intikam peşinde olan Irmak, Adnan’ın şirket bilgisayarına girmeye çalışarak açığını aradı. Hasan ile iş yapmak isteyen Reha, onunla görüşme ayarladı ve Hasan’a Filiz’in geçmişiyle ilgili detaylar verdi. Ancak Hasan’ın dikkatini işten çok Reha’nın laf arasında anlattığı Filiz’in geçmişi çekti. Karsu’yu kaçırıp bir otel odasına götüren Atilla, kendisine dair tüm gerçekleri anlattı. Duydukları karşısında şoke olan Karsu, ‘’Boşan, sonra konuşalım!’’ dedi. Filiz ve Türkan, Hasan’ın davetlisi olarak çiftliğe sıra gecesine gittiler. “Nemrud’un Kızı” türküsü çalarken Hasan ve Filiz birbirlerine aşk dolu bakışlar attı. Filiz ve Türkan’ı sıra gecesine davet ettiği esnada Hasan’ın ziyaretine Atilla geldi. Atilla, Hasan’a Karsu’ya aşık olduğunu ve Lale’den boşanmak istediğini söyledi. Kabul etmediği takdirde, baş düşmanları Kadir’e teslim olacağını söyleyerek babasını kendi canıyla tehdit etti. Çalışma odasında Atilla ve Hasan’ın konuştuğu esnada, odadan içeri birisi girdi. İkiliyi kimin gördüğü şimdiden merak konusu oldu.

        İşte Sandık Kokusu'nun 18. bölüm tanıtımı

        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu “Sandık Kokusu”nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Levent Can ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.

        Sandık Kokusu yeni bölümüyle Çarşamba saat 20.00’de Show TV’de.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Teleferik faciası: 1 ölü ve yaralılar var
        Teleferik faciası: 1 ölü ve yaralılar var
        İsrail'e füze yağmuru!
        İsrail'e füze yağmuru!
        Kahve zincirine silahlı ve taşlı saldırı
        Kahve zincirine silahlı ve taşlı saldırı
        ABD'den İran açıklaması: Çok ciddi
        ABD'den İran açıklaması: Çok ciddi
        Ölü doğan bebeklerini boş araziye gömdüler
        Ölü doğan bebeklerini boş araziye gömdüler
        TRT Arapça ekibine Gazze'de saldırı
        TRT Arapça ekibine Gazze'de saldırı
        Gelinle damada 2 milyon lira takıldı
        Gelinle damada 2 milyon lira takıldı
        Fırtına'ya evinde şok!
        Fırtına'ya evinde şok!
        Eminönü'nde yoğunluk bayramın son gününde de sürdü
        Eminönü'nde yoğunluk bayramın son gününde de sürdü
        Güneşli günlere devam
        Güneşli günlere devam
        Sürücünün öldüğü an kamerada!
        Sürücünün öldüğü an kamerada!
        Fenerbahçe Alagöz finalde!
        Fenerbahçe Alagöz finalde!
        Şanlıurfa'da dereye giren çocuk boğuldu
        Şanlıurfa'da dereye giren çocuk boğuldu
        UEFA'dan Okan Buruk'a şok ceza!
        UEFA'dan Okan Buruk'a şok ceza!
        Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Nuri Alço'dan haber var
        Nuri Alço'dan haber var
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!