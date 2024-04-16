Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Hasan ve Filiz'in buluştuklarında kendilerini bir yürüyüşün içinde bulduğu dikkat çeken tanıtımda Hasan'ın Mert'in kapısına gitmesi merak uyandırıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 11:40 Güncelleme: 16.04.2024 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        İkinci tanıtım yayınlandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        SHOW TV’nin yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi 'Sandık Kokusu’nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Hasan ve Filiz’in buluştuklarında kendilerini bir yürüyüşün içinde bulduğu dikkat çeken tanıtımda Hasan’ın Mert’in kapısına gitmesi merak uyandırıyor. Atilla, Lale ile olan sahte evliliğini bitirmek için harekete geçerken, Hasan’ın karanlık işleri bırakma kararı alması izleyicileri şaşırtıyor. Tanıtımın en çarpıcı kısmı ise Hasan’ın, Karsu’nun çalıştığı kitapçıya komşu olarak bir kebapçı açması oluyor. Bu gelişme yeni bölümde olacaklara dair heyecanı artırıyor.

        REKLAM

        'SANDIK KOKUSU’NUN 18'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Atilla, Lale’ye boşanma işlemlerine başlayacağını söyler. Lale pek istekli olmasa da kabul etmiş gibi görünür. Bakalım sonrasında neler yapacaktır? Hasan, Atilla’nın geri adım atmayacağını anlayınca Mert ile konuşmaya gider. Yıllar sonra babasını karşısında gören Mert çok şaşırır. Ancak korkmak yerine yılların hesabını sorar. Irmak, Adnan uyur uyumaz bilgisayarını kurcalamaya başlar. İstediğini almıştır ancak bulduklarıyla ne yapacağına karar veremez. Mafya işlerinden tamamen elini çeken Atilla, kitapçının yanında kafe açar. Bu duruma sinir olan Karsu ile aralarında tatlı çekişmeler başlar. O sırada bir dükkanın daha açılışı için hazırlık yapılıyordur. Acaba yeni komşu kim olacaktır?

        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu 'Sandık Kokusu'nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen, Levent Can ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.

        'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle 17 Nisan Çarşamba günü saat 20.00’de SHOW TV’de...

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sandık kokusu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        17. yüzyıldan kalma binada yangın!
        17. yüzyıldan kalma binada yangın!
        Babaannesini ziyarete giderken sırtından vuruldu!
        Babaannesini ziyarete giderken sırtından vuruldu!
        "Çelme takacak rakip yok"
        "Çelme takacak rakip yok"
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        4 gramı, 1 gram altın ediyor! Kilosu 600 bin TL oldu!
        4 gramı, 1 gram altın ediyor! Kilosu 600 bin TL oldu!
        Akşam egzersizi önerisi!
        Akşam egzersizi önerisi!
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Arda'nın geleceği merak konusu
        Arda'nın geleceği merak konusu
        Müzisyeni dövüp, çarşafla boğdular! Yüzük vahşeti!
        Müzisyeni dövüp, çarşafla boğdular! Yüzük vahşeti!
        Biden ailesi 2023'te ne kadar kazandı?
        Biden ailesi 2023'te ne kadar kazandı?
        24'ü yakalandı, 1'i firarda! Geri gönderme merkezinden kaçtılar!
        24'ü yakalandı, 1'i firarda! Geri gönderme merkezinden kaçtılar!
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        Santos'un ardından kadroda değişim!
        Santos'un ardından kadroda değişim!
        Dünürler ölüme birlikte gitti! Katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Dünürler ölüme birlikte gitti! Katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Yusuf, 6 yaşındaydı... 23 saat sonra büyük acı!
        Yusuf, 6 yaşındaydı... 23 saat sonra büyük acı!
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Suçlu kim?
        Suçlu kim?