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        Haberler Spor Futbol Almanya Sane'den Bayern Münih'e veda mesajı - Futbol Haberleri

        Sane'den Bayern Münih'e veda mesajı

        Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı 29 yaşındaki Leroy Sane, yollarını ayırdığı Bayern Münih'e veda etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 16:15 Güncelleme: 12.06.2025 - 16:17
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        Sane'den Bayern Münih'e veda mesajı!
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        Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı 29 yaşındaki Alman yıldız Leroy Sane, 5 sezon formasını giydiği Bayern Münih'e veda etti.

        BAYERN MÜNİH'E VEDA MESAJI

        Alman futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Bayern taraftarları, Münih'te geçirdiğim 5 yılın ardından, önümüzdeki sezonda yeni bir sayfa açmaya karar verdim. Almanya'nın en iyi ve en büyük kulübünün formasını 200'den fazla maçta giymekten inanılmaz gurur duyuyorum ve birlikte kazandığımız şampiyonlukları her zaman hatırlayacağım." ifadelerini kullandı.

        Bayern Münih'de geçirdiği 5 sene için Alman ekibine teşekkür eden sağ kanat, "Kulübe, teknik kadroya, sahne arkasındaki herkese, takım arkadaşlarıma ve özellikle siz taraftarlara, paylaştığımız zaman ve yarattığımız anılar için teşekkür ederim. Burada geçirdiğim zamana sonsuza dek minnettar olacağım." dedi.

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        Manchester City'den 2020'de Alman ekibine transfer olan Sane, Bayern Münih formasıyla çıktığı 220 maçta 61 gol kaydetti.

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