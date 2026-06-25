Şanlıurfa'da 1 günde 227 anız yangını!

Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde birçok noktada anız yangınları çıktı. Kent genelinde bir günde meydana gelen 286 yangın olayının 227'sinin anız yangını olduğu belirtilirken, alevlere hızlı müdahale edebilmek amacıyla itfaiye bünyesinde toplam 74 araç ve 388 personel görev yapıyor.

DHA'nın haberine göre söz konusu yangınlar kontrol altına alınırken, ekiplerin bazı noktalarda soğutma çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, anız yangınlarının büyük bölümünün sigara izmaritleri, doğaya bırakılan cam şişeler ve elektrik hatlarından kaynaklandığını belirtti.

Yetkililer ayrıca özellikle sıcak ve rüzgarlı günlerde vatandaşların daha dikkatli olmalarını isteyerek, anız yakılmasının hem çevreye hem de tarımsal üretime ciddi zarar verdiğini hatırlattı.