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        Haberler Gündem Şanlıurfa'da çöken istinat duvarının altında kalan 4 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Şanlıurfa'da istinat duvarı çöktü: 4 yaralı

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, istinat duvarının çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 20:34 Güncelleme: 04.06.2025 - 20:34
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        İstinat duvarı çöktü: 4 yaralı
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        Kırsal Kesmetaş Mahallesi'nde M.Ç'ye ait ruhsatsız evin çevre duvarının yapımı sırasında duvar yan tarafta bulanan inşaat alanında çalışan işçilerin üzerine devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce göçük altından çıkartılan Hasan Lababıdiy, Ahmed Elnasif, Abdulhamit Kolbüken ve Serhat Kuş, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kolbüken ve Kuş'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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