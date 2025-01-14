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        Haberler Gündem Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı; 12 yaralı

        Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı; 12 yaralı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 12 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 19:07 Güncelleme: 14.01.2025 - 19:07
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        Şanlıurfa'da kaza: 12 yaralı
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        Kaza, öğleden sonra, Birecik ilçesi girişinde meydana geldi. İlçe merkezine ilerleyen Ramazan Çınar yönetimindeki otomobil, bilinmeyen nedenle önünde seyreden Musa Akın'ın kullandığı otomobile çarptı.

        Kazada, sürücüler ile birlikte otomobillerdeki 10 kişi yaralandı. 12 yaralı, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        #Şanlıurfa kaza
        #haberler
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