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Şanlıurfa'da sansasyonel eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, Türkiye'de sansasyonel eylem hazırlığında olan ve Suruç Belediye Başkan vekiline suikast eylemi hazırlığında olan bir terörist ile yardım ve yataklık yapan 3 kişi yakalandı. Teröristin eylem için 2 bin 100 dolar ve eylemi gerçekleştirdikten sonra da 10 bin dolar alacağı öğrenildi

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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Suriye’de PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren "Mazlum Muhammed Ali" isimli Suriye uyruklu teröristin Türkiye'ye geçiş yaptığı, önümüzdeki günlerde Suruç  başta olmak üzere Türkiye’de sansasyonel eylem gerçekleştirme hazırlığında olduğu belirlendi.

İstihbarat ve Terörle Mücadele ekiplerinin çalışması sonucu; Mazlum Muhammed Ali isimli teröristin Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde kaldığı yer tespit edildi. Teröristin kaldığı yere düzenlenen operasyonda teröristle birlikte yardım ve yataklık yapan 3 kişi kıskıvrak yakalandı.

Teröristin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen sorgusunda;”Yaklaşık 2 gün önce Türkiye’ye giriş yaptığı, yakalanmasaydı önümüzdeki günlerde Suruç Belediye Başkan vekiline suikast eylemi gerçekleştireceği, kendisini eylem yapmak amacıyla Şaban kod adlı teröristin görevlendirdiği, sınırdan geçişini ve Suruç’ta kaldığı evin bu terörist tarafından ayarlandığı, eylem için 2.100 Dolar para verdiği, eylemi gerçekleştirmesi durumunda ise örgütten 10.000 Dolar alacağı’’ öğrenildi.

Teröristin kaldığı yerde ele geçirilen malzemeler incelenmek üzere Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

 

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