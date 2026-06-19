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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu: 6 tutuklama | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu: 6 tutuklama

        Şanlıurfa'da tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 6'sı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 00:46 Güncelleme:
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        Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu: 6 tutuklama

        Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işlediği iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        AA'nın haberine göre, ekiplerce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Araştırmalar sonucu şüphelilere ait hesaplarda 25 milyon lira para hareketliliği olduğu belirlendi, 6 taşınmaza el konuldu.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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