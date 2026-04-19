        Şanlıurfa'da TIR ile çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü

        Şanlıurfa'da TIR ile çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü

        Şanlıurfa'da TIR ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerce çıkarılırken, sürücülerden Halid Aydın ile yolcu Bekir Çıplak olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan TIR sürücüsü hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Nisan 2026 - 12:05 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da 2 ölümlü kaza

        Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde TIR ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

        TIR İLE ÇARPIŞTI

        Edinilen bilgilere göre, kaza, Siverek-Adıyaman kara yolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Hüseyin Çelik (29) idaresindeki TIR ile Halid Aydın (70) yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan sürücüler ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Bekir Çıplak (92) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        BULUNDUKLARI YERDEN ÇIKARILDILAR

        Hafif ticari araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

        2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalelerine rağmen Halid Aydın ve Bekir Çıplak hayatını kaybetti.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Kazada yaralanan TIR sürücüsü Hüseyin Çelik ise ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kamyonun çarptığı Aysu hayatını kaybetti; kaza kamerada

        ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde yaya geçidine yakın bir bölgede yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı Aysu Öksüz (19) hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        Papa'dan Trump'a yanıt
        Papa'dan Trump'a yanıt
        21. İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Matata ve Gitonga'nın
        21. İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Matata ve Gitonga'nın
        "Süreç bizim için umuttur"
        "Süreç bizim için umuttur"
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        beIN Trio'dan Gençlerbirliği - Galatasaray yorumları
        beIN Trio'dan Gençlerbirliği - Galatasaray yorumları
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Kartal, Samsun'a konuk oluyor
        Kartal, Samsun'a konuk oluyor
        Genç kadını bilezikleri için öldürdüler!
        Genç kadını bilezikleri için öldürdüler!
        Yurdun büyük bölümünde yağış var! Meteoroloji'den uyarılar!
        Yurdun büyük bölümünde yağış var! Meteoroloji'den uyarılar!
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Tüyler ürperten ifadeler
        Tüyler ürperten ifadeler
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        Başkent'te kazanan G.Saray!
        Başkent'te kazanan G.Saray!
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        "Müzakerelerde ilerleme sağlanmazsa savaş yeniden başlayabilir"
        "Müzakerelerde ilerleme sağlanmazsa savaş yeniden başlayabilir"
        Dünyanın en derin metro istasyonları
        Dünyanın en derin metro istasyonları
        Üçüncü çocuğuna hamile
        Üçüncü çocuğuna hamile
        Okan Buruk'tan hakem isyanı ve derbi sözleri!
        Okan Buruk'tan hakem isyanı ve derbi sözleri!