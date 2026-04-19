Şanlıurfa'da TIR ile çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde TIR ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

TIR İLE ÇARPIŞTI

Edinilen bilgilere göre, kaza, Siverek-Adıyaman kara yolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Hüseyin Çelik (29) idaresindeki TIR ile Halid Aydın (70) yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan sürücüler ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Bekir Çıplak (92) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BULUNDUKLARI YERDEN ÇIKARILDILAR

Hafif ticari araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalelerine rağmen Halid Aydın ve Bekir Çıplak hayatını kaybetti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan TIR sürücüsü Hüseyin Çelik ise ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.