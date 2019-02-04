İtfaiye ekipleri hızla müdahale etti



Olay saat 11’30 sıralarında meydana geldi. Merkez Haliliye İlçesine bağlı Sultan Fatih Mahallesi 107. Sokakta bulunan elektrik trafosunda patlama oldu.

Hasan Atmaca'nın haberine göre, patlamanın ardından trafoda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek sokak üzerinde park halinde duran 6’a sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kontrol altın alınan yangında 6 araç hasar gördü. Bir evde yangından etkilendi