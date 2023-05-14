Şanlıurfa Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Şanlıurfa Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Şanlıurfa başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Şanlıurfa Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Şanlıurfa seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Şanlıurfa Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 81.15 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:33 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 90.4 oldu. Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 543.870 oyla yüzde 61.18 - Kemal Kılıçdaroğlu: 327.038 oyla yüzde 36.79 - Sinan Oğan: 14.418 oyla yüzde 1.62 - Muharrem İnce: 3.578 oyla yüzde 0.40 oy aldı.



Şanlıurfa 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Şanlıurfa Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 79.96 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:33 itibarıyla yüzde 88.5 oranında açıldı. 2023 Şanlıurfa milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 467.335 oyla yüzde 55.31 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 215.422 oyla yüzde 25.5 - Millet İttifakı: 105.210 oyla yüzde 12.45 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 3.432 oyla yüzde 0.4 - Ata İttifakı: 0 oyla yüzde 0 aldı. Saat 22:33 itibarıyla 2023 Şanlıurfa milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

