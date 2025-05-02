Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre son günlerde artan 'change araç' vurgunu üzerine Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri günler süren takip ve inceleme sonucu önemli bir şebekeyi tespit etti.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Yapılan çalışmalarda şüphelilerin depremde hasar gören araçların bilgilerini, trafikten men edilmiş ya da yurt dışından getirilmiş sağlam araçlarla değiştirip, resmi belgede sahte işlem yaptıkları belirlendi. REKLAM Elde edilen bilgilerin ardından Şanlıurfa merkezli Hatay, Adıyaman, Denizli, Mersin ve Batman'da tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.