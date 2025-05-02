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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa haberleri: 25 Milyon TL'lik 'change' araç vurgunu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        25 Milyon TL'lik 'change' araç vurgunu!

        Şanlıurfa merkezli 6 ilde, 'change' araç çetesine operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı. 22 farklı olay gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilerin bu yöntemle; 25 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öğrenildi

        Giriş: 02.05.2025 - 14:08 Güncelleme: 02.05.2025 - 14:11
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        25 Milyon TL'lik 'change' araç vurgunu!
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        Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre son günlerde artan 'change araç' vurgunu üzerine Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri günler süren takip ve inceleme sonucu önemli bir şebekeyi tespit etti.

        15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Yapılan çalışmalarda şüphelilerin depremde hasar gören araçların bilgilerini, trafikten men edilmiş ya da yurt dışından getirilmiş sağlam araçlarla değiştirip, resmi belgede sahte işlem yaptıkları belirlendi.

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        Elde edilen bilgilerin ardından Şanlıurfa merkezli Hatay, Adıyaman, Denizli, Mersin ve Batman'da tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

        25 MİLYONLUK VURGUN

        Organize bir şekilde evrakta sahtecilik yapan şüphelilerin 22 ayrı olaydan yaklaşık, 25 Milyon Türk Lirası menfaat sağladıkları belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği’nde işlemlerin ardından 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        #Şanlıurfa
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