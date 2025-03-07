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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa haberleri: Forkliftin çarptığı fabrika sahibi Ali Aslantaş öldü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Forkliftin çarptığı fabrika sahibi öldü!

        Şanlıurfa'da, bir çırçır fabrikasında forkliftin çarptığı işletme sahibi 58 yaşındaki Ali Aslantaş hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 15:31 Güncelleme: 07.03.2025 - 15:33
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        Forkliftin çarptığı fabrika sahibi öldü!
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        Şanlıurfa'da edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi'ndeki çırçır fabrikasında meydana geldi.

        GERİ MANEVRA YAPARKEN ÇARPTI

        Ali Aslantaş, 58 yaşında hayatını kaybetti.
        Ali Aslantaş, 58 yaşında hayatını kaybetti.

        İHA'daki habere ve iddiaya göre, depo bölümünde istifleme yapan işçinin kullandığı forklift, geri manevra sırasında işletme sahibi Ali Aslantaş'a (58) çarptı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Forkliftin altında kalan Aslantaş'ı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla fabrikaya giden ekiplerce hastaneye kaldırılan Aslantaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        OPERATÖR GÖZALTINA ALINDI

        Olay güvenlik kamerasına yansırken, operatör gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Şanlıurfa
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