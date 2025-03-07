Forkliftin çarptığı fabrika sahibi öldü!
Şanlıurfa'da, bir çırçır fabrikasında forkliftin çarptığı işletme sahibi 58 yaşındaki Ali Aslantaş hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı
Şanlıurfa'da edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi'ndeki çırçır fabrikasında meydana geldi.
GERİ MANEVRA YAPARKEN ÇARPTIAli Aslantaş, 58 yaşında hayatını kaybetti.
İHA'daki habere ve iddiaya göre, depo bölümünde istifleme yapan işçinin kullandığı forklift, geri manevra sırasında işletme sahibi Ali Aslantaş'a (58) çarptı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Forkliftin altında kalan Aslantaş'ı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla fabrikaya giden ekiplerce hastaneye kaldırılan Aslantaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
OPERATÖR GÖZALTINA ALINDI
Olay güvenlik kamerasına yansırken, operatör gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.