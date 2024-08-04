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        Şanlıurfa Valiliği'nden babanın öz kızına taciz iddiasına yalanlama

        ŞANLIURFA'da karton toplayıcısı Halil K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 23:31 Güncelleme: 04.08.2024 - 23:35
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        Şanlıurfa Valiliği'nden babanın öz kızına taciz iddiasına yalanlama
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        ŞANLIURFA’da karton toplayıcısı Halil K.'nın öz kızına cinsel istismarda bulunduğuna yönelik sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili valilikten açıklama geldi.

        Kentte karton toplayıcılığı yapan Halil K., kızını ishal şikayeti ile Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanedeki işlemlerin ardından taburcu edilen baba kızı evlerine gittiği sırada yol kenarında kızının bezini değiştirdi. Bu sırada bir vatandaş cep telefonu ile olayı kaydederek, sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada kısa sürede binlerce kez izlenen görüntülerde baba Halil K.'nın öz kızına cinsel istismarda bulunduğuna yönelik paylaşımlar yapıldı. Olayın ardından Halil K., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil K., serbest bırakıldı.

        'TACİZ OLAYI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

        Konu ile ilgili Şanlıurfa Valiliği yazılı açıklama yaparak, herhangi bir taciz olayının vuku bulmadığını belirtti. Kızın beyanlarının da bu doğrultuda olduğunu ve gerekli muayenelerin de yapıldığı belirtilen açıklamada, “04.08. 2024 tarihinde bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde yer alan görüntülere istinaden ‘Şanlıurfa’da bir çocuğa cinsel tacizde bulunulduğu’ yönündeki iddialar üzerine Valiliğimiz tarafından açıklama yapılması ihtiyacı duyulmuştur. 03.08.2024 tarihinde gerçekleşen olayla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından konu incelenerek gerekli işlemler gerçekleştirilmiş, yapılan araştırma sonucunda; sekiz yaşındaki çocuğunun babası tarafından sabah saatlerinde akut ishal şikayeti ile Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü, hastanede tedavisi yapıldıktan sonra yine babası tarafından yolun kenarındaki boş bir arsada çocuğun bezinin değiştirildiği, herhangi bir taciz olayının vuku bulmadığı anlaşılmıştır. Çocuğun beyanı da aynı şekildedir. Ayrıca kız çocuğu sağlık muayenesine tabi tutulmuş, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı değerlendirilerek çocuğun babası sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakılmıştır’’ denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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