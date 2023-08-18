Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak görevine başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak görevine başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞANLIURFA (AA) - Valiler Kararnamesi ile Balıkesir'den Şanlıurfa'ya atanan Vali Hasan Şıldak, görevine başladı.

        Valilik bahçesinde protokol üyelerince karşılanan Şıldak, yaptığı konuşmada, kendisini Şanlıurfa'ya atayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.

        Balıkesir'den güzel duygularla ayrıldığını dile getiren Şıldak, "Peygamberler şehri" olarak bilinen Şanlıurfa'da görev yapacak olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadığını söyledi.

        İnsana hizmet etmek, kentin sorunlarının çözümüne katkı sağlayabilmek, Şanlıurfa’nın gelişimi için gayret göstermek adına var güçleriyle çalışacaklarını aktaran Şıldak, şöyle konuştu:

        "Bütün kurumlarımızla birlikte devletimizin gücünü, kapsayıcılığını, hukukun üstünlüğüne bağlı kalarak Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde sahada birebir hayata geçireceğiz. Hoşgörü, işbirliği içinde çalışma, birlikte başarma duygularını güçlendireceğiz. Görev süremiz içerisinde ilimizin huzuru, güvenliği ve esenliğinin sağlanması her zaman önceliğimiz olacaktır. İnsanlarımızın kamu hizmetlerinden en sağlıklı şekilde faydalanmaları konusunda bütün kurumlarımız hassasiyetle çalışacaktır. Şanlıurfa'nın her alanda gelişmesi, özellikle tarım ve turizm alanlarında daha yüksek standartlara ulaşması için bütün potansiyeli harekete geçireceğiz. Devletimiz kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşlarımızın her birinin hizmetindedir ve onlara eşit mesafededir. Bizi güçlü kılacak en önemli unsurun, birlik ve beraberliğimizin korunarak çok çalışmak suretiyle hedeflerimize ulaşmak olduğunu düşünüyoruz."

        Kendisinden önce görev yapan valilere hizmetleri için teşekkür eden Şıldak, "Bizi samimi bir ev sahipliğiyle karşılayan kıymetli Şanlıurfalılara ve değerli çalışma arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Allah'ın yardımı, vatandaşlarımızın hoşgörüsü ve kurumlarımızın desteğiyle güzel ve hayırlı hizmetlerde bulunmayı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        ABD'li kardeşler DNA raporuyla mirasa ortak!
        ABD'li kardeşler DNA raporuyla mirasa ortak!
        Ölü ve yaralılar var! Düğün dönüşü feci kaza!
        Ölü ve yaralılar var! Düğün dönüşü feci kaza!
        Uçak havadayken motorundan alevler çıktı!
        Uçak havadayken motorundan alevler çıktı!
        İki grubun taşlı sopalı kavgasında ağır yaralılar var!
        İki grubun taşlı sopalı kavgasında ağır yaralılar var!
        Prof. Dr. Gökçen Orhan hayatını kaybetti
        Prof. Dr. Gökçen Orhan hayatını kaybetti
        Sahne Sultanların!
        Sahne Sultanların!
        İki bakan Togg direksiyonuna geçti
        İki bakan Togg direksiyonuna geçti
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        "En az çeyrek final"
        "En az çeyrek final"
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        DSÖ, Eris varyantını "gözlem altındaki varyant" olarak güncelledi
        DSÖ, Eris varyantını "gözlem altındaki varyant" olarak güncelledi
        Kuzenlerin kavgası cinayetle bitti!
        Kuzenlerin kavgası cinayetle bitti!
        2023'te toplam 142.2 milyon TL ceza
        2023'te toplam 142.2 milyon TL ceza
        "Türkleri çok seviyorum"
        "Türkleri çok seviyorum"
        1 milyon TL ödüle rağmen... Tam 2 ay oldu... Umutlar tükeniyor!
        1 milyon TL ödüle rağmen... Tam 2 ay oldu... Umutlar tükeniyor!
        Askeri hastaneler: Yeni model nasıl olacak?
        Askeri hastaneler: Yeni model nasıl olacak?
        İnce tatil
        İnce tatil
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        Maribor-Fenerbahçe maçında kavga!
        Maribor-Fenerbahçe maçında kavga!
        Meteoroloji açıkladı! Sıcak, rüzgar, yağmur...
        Meteoroloji açıkladı! Sıcak, rüzgar, yağmur...

        Benzer Haberler

        Harran Sarayı kazıları çalışan sayısı artırılarak hızlandırıldı
        Harran Sarayı kazıları çalışan sayısı artırılarak hızlandırıldı
        Viranşehir Kaymakamı Çengel ile Belediye Başkanı Ekinci Sefertepe kazı alan...
        Viranşehir Kaymakamı Çengel ile Belediye Başkanı Ekinci Sefertepe kazı alan...
        Şanlıurfa Ticaret Borsası
        Şanlıurfa Ticaret Borsası
        Şanlıurfa'da telefonda dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalan...
        Şanlıurfa'da telefonda dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalan...
        Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı 2 terörist Suriye sınırında yakalandı
        Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı 2 terörist Suriye sınırında yakalandı
        Şanlıurfa'da çocuğa cinsel istismar suçundan 1 şüpheli tutuklandı
        Şanlıurfa'da çocuğa cinsel istismar suçundan 1 şüpheli tutuklandı