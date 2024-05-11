Stat:11Nisan
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Güner Mumcu Taştan
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Alperen Uysal, Diogo Özçakmak, Muhammet Enes Kiprit (Dk. 52 Adem Eren Kabak), İshak Çakmak, Paixao, Mehmet Yiğit, Harris (Dk. 88 Landel), Dening (Dk. 77 Aldair), Semih Karadeniz, Begic (Dk. 88 Barış Ekincier), Barış Gök
Manisa FK: Erhan Erentürk, Rroca (Dk. 60 Burak Altıparmak), Ofkir (Dk. 77 Bekir Karadeniz), Kerim Frei (Dk. 76 Sertan Tashkin) , Kazım Can Kahya, Bedirhan Altunbaş, Kerem Arık, Alberk Koç (Dk. 46 Alp Ada Abay), Bartu Göçmen, Muhammet Ensar Akgün, Lima (Dk. 46 Doğukan Emeksiz)
Goller: Dk. 34 Paixao, Dk. 90 Barış Ekincier (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor), Dk. (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk.30 Mehmet Yiğit, Dk. 58 Begiç. Dk. 90 Barış Ekincier (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor), Dk. 4 Muhammet Ensar Akgün, Dk. 30 Lima, Dk. 56 Rroca (Manisa FK)
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