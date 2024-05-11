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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 18:16 Güncelleme: 11.05.2024 - 18:16
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:11Nisan

        Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Güner Mumcu Taştan

        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Alperen Uysal, Diogo Özçakmak, Muhammet Enes Kiprit (Dk. 52 Adem Eren Kabak), İshak Çakmak, Paixao, Mehmet Yiğit, Harris (Dk. 88 Landel), Dening (Dk. 77 Aldair), Semih Karadeniz, Begic (Dk. 88 Barış Ekincier), Barış Gök

        Manisa FK: Erhan Erentürk, Rroca (Dk. 60 Burak Altıparmak), Ofkir (Dk. 77 Bekir Karadeniz), Kerim Frei (Dk. 76 Sertan Tashkin) , Kazım Can Kahya, Bedirhan Altunbaş, Kerem Arık, Alberk Koç (Dk. 46 Alp Ada Abay), Bartu Göçmen, Muhammet Ensar Akgün, Lima (Dk. 46 Doğukan Emeksiz)

        Goller: Dk. 34 Paixao, Dk. 90 Barış Ekincier (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor), Dk. (Manisa FK)

        Sarı kartlar: Dk.30 Mehmet Yiğit, Dk. 58 Begiç. Dk. 90 Barış Ekincier (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor), Dk. 4 Muhammet Ensar Akgün, Dk. 30 Lima, Dk. 56 Rroca (Manisa FK)

        ŞANLIURFA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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