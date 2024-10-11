Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezi ile Akçakale, Suruç ve Karaköprü ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.
Operasyonda, 16 kilo 327 gram sentetik uyuşturucu, 4 kilo 381 gram esrar, 406 gram kenevir tohumu, 18 kök Hint keneviri ile hassas terazi ele geçirildiğini belirten Şıldak, 9 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
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