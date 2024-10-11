Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezi ile Akçakale, Suruç ve Karaköprü ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.

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