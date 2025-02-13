Mersinspor, ING Türkiye Kupası'nda şampiyonluğu hedefliyor

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde yarın Beşiktaş Fibabanka ile finale kalma mücadelesi verecek Mersinspor'da başantrenör Can Sevim, kupayı kazanmak istediklerini söyledi.

Can Sevim, saat 18.00'de başlayacak karşılaşmanın yapılacağı 11 Nisan Spor Salonu'nda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Organizasyonun çeyrek finalinde TOFAŞ'ı 101-95 yendikleri maçın hücum anlamında çok zengin geçtiğini belirten Sevim, "Karşılaşmada hücumlarımızı çok iyi kurguladık. Zaman zaman çok kaliteli ve rahat sayı bulduk. Top paylaşımımız da üst noktadaydı. Yaptığımız 24 asist ile sezon içindeki asist ortalamamızın üstünde bir maç çıkardık. İkinci periyodun sonlarında çok hücum ribaundu verdik. İkinci şans sayılarıyla oyunda kalmayı başardılar. İkinci yarıda da hücum ribauntlarını çok iyi kontrol ettik. Bu sayede de farkı artırdık. Rakibimizin çok kaliteli oyuncuları vardı. Alex Perez ve Yiğitcan Saybir, çok zor şutları soktu. Yine de sonunda hak ettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Fibabanka maçının sert geçeceğini vurgulayan Sevim, "Beşiktaş'la ilk yarıda oynadığımız maçta çok fazla fiziksel mücadele vardı. Beşiktaş'ın yapacağı sert ve temaslı savunmaya hazırlıklı olmalıyız. Türkiye standartlarının üzerinde temaslı bir savunma uyguluyorlar. Buna karşılık vermeliyiz. Buna sadece fiziksel olarak değil, mantalite olarak da hazırlanmalıyız. Çok tempolu ve hücum oynayan bir takım. Savunmada aktif olmalıyız. Pas kanallarında iyi çalışmalıyız. Karşımızda çok pas yapabilen bir takım var. Rotasyonları da doğru yerde kullanmak önemli olacak." değerlendirmesinde bulundu.

ING Türkiye Kupası'nı kazanmak için önlerinde iki maç olduğunu aktaran Sevim, "İki maçta galip gelip kupa kazanabiliriz. Burada çok önemli takımlar var. THY Avrupa Ligi, BKT Avrupa Kupası ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımlar var. Burada kazanmak kolay değil. İki maçla bir kupa kazanabilecek olmamız da bizi motive ediyor. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sonrasında milli takım arası var. Tüm konsantrasyonumuz burada." şeklinde konuştu.