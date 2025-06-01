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        Şanlıurfa'da ağaca çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ağaca çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 14:49 Güncelleme: 01.06.2025 - 14:49
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        Şanlıurfa'da ağaca çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ağaca çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Yahya Ö. idaresindeki 63 AFL 775 plakalı motosiklet, Yenişehir Mahallesi Bahri Karakeçili Bulvarı'nda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.

        Savrulan motosikletin sürücüsü ile yolcu olarak bulunan Muhammed K. yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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