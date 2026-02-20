Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
M.İ. idaresindeki 60 ABA 454 otomobil, Bediüzzaman Said Nursi Bulvarı'nda S.İ. 03 AFF 763 yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Z.İ. ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.