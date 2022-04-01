Bin aydan daha hayırlı olarak nitelendirilen Ramazan Ayı için geri sayım başlamış durumda. Müslüman dünyasının coşku ile beklediği Ramazan Ayında oruçlar tutulacak, zekatlar verilecek ve ibadetler yerine getirilecek. Şanlıurfalı vatandaşlarımız ise sahur ve iftar saatlerini araştırıyor. İşte Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2022 ile Şanlıurfa sahur ve iftar vakitleri...