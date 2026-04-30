        Haberler Gündem Güvenlik Şanlıurfa merkezli 11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 42 gözaltı

        Şanlıurfa merkezli 11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 42 gözaltı

        Şanlıurfa merkezli 11 ilde sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 42 kişi gözaltına alınırken, MASAK raporuna göre hesaplarında 200 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 14:40 Güncelleme:
        11 ilde operasyon: 42 gözaltı
        Şanlıurfa merkezli 11 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 42 şüpheli gözaltına alındı.

        ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

        AA'da yer alan habere göre; Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden piyasa değerinin altında ürün satma vaadiyle vatandaşları dolandıran şüphelileri tespit etti.

        42 KİŞİ GÖZALTINDA

        Ekipler, "nitelikli dolandırıcılık", "banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "5549 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla 11 ilde düzenlediği operasyonda 42 şüpheliyi gözaltına aldı.

        200 MİLYONLUK İŞLEM HACMİ

        MASAK raporuna göre, şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 200 milyon lira işlem hacmi olduğu tespit edildi.

        Operasyonda çok sayıda dijital materyale ve toplam değeri yaklaşık 12 milyon lira olan 6 araca da el konuldu.

        İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

