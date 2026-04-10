Şanlıurfa’da 14 yaşındaki kız çocuğuna çarpan sürücü, aracını kalabalığın üzerine sürerek kaçtı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 14 yaşındaki kız çocuğuna çarparak ağır yaralanmasına neden olan sürücü, kazanın ardından aracını kalabalığın üzerine sürerek olay yerinden kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA'daki habere göre kaza; Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan S.A.'ya (14) çarptı.

KIZ ÇOCUĞU AĞIR YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

ARACI KALABALIĞIN ÜZERİNE SÜRDÜ

Kaza sonrası şoka girdiği öne sürülen sürücü çevrede bulunan vatandaşlar tarafından araçtan indirilmeye çalışıldığı sırada aracı kalabalığın üzerine sürerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan korku dolu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.