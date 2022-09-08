Otomobilin çarptığı sürücü öldü 0:00 / 0:00

AA

Şanlıurfa'da aracından inen sürücü, başka bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Halil Tokmak 72 AAS 108 plakalı otomobilinden Eyyübiye ilçesinin Akabe Mahallesi yakınlarında indiği sırada M.A. yönetimindeki 63 ZH 080 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

AA'nın haberine göre; 112 Acil Servis ekipleri tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tokmak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tokmak'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. M.A. ise işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.