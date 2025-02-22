Şanlıurfaspor: 0 - Kocaelispor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Şanlıurfaspor sahasında Kocaelispor'la kozlarını paylaştı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi.
Giriş: 22.02.2025 - 15:27 Güncelleme: 22.02.2025 - 15:27
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Şanlıurfaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından 4 maçtır kazanamayan Şanlıurfaspor 30 puana yükseldi. 3 maç sonra puan kaybeden Kocaelispor ise 55 puana ulaştı.
Ligin 27. haftasında Kocaelispor sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Şanlıurfaspor ise Yeni Malatyaspor deplasmanında sahne alacak.
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