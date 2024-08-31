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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bandırmaspor Şanlıurfaspor: 3 - Bandırmaspor: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Şanlıurfaspor: 3 - Bandırmaspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Şanlıurfaspor, evinde Bandırmaspor'u 3-2 mağlup etti. Aly Malle, Urie-Michel Mboula ve Hasan Hüseyin Acar'ın golleriyle galip gelen Şanlıurfaspor, puanını 6'ya yükseltti. Bandırmaspor ise haftayı 6 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2024 - 23:47 Güncelleme: 31.08.2024 - 23:47
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        Gol düellosunda kazanan Şanlıurfaspor!
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        Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Şanlıurfaspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla Şanlıurfaspor oldu.

        Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren golleri 32'de Aly Malle, 38'de penaltıdan Urie-Michel Mboula ve 78. dakikada Hasan Hüseyin Acar attı. Bandırmaspor'un gollerini ise 44'te Rahmetullah Berişbek ve 45+1. dakikada Atınç Nukan Kaydetti.

        Bu sonucun ardından Şanlıurfaspor puanını 6'ya yükseltti. Bandırmaspor ise 6 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sarı Yeşilliler, Sakaryaspor'a konuk olacak. Bordo Beyazlılar, evinde Amed SK'yı ağırlayacak.

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