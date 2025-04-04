Şanlıurfaspor: 3 - Boluspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Şanlıurfaspor sahasında Boluspor'la kozlarını paylaştı. 5 golün çıktığı mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.
Trendyol 1. Lig'in 31. hafta maçında Şanlıurfaspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Şanlıurfa'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Safa Kınalı, 45+1'de Uchenna Ogundu ve 55. dakikada ise Hasan Acar (p) kaydetti. Konuk takımın golleri ise 38. dakikada Enes Alıç (p) ve 77'de Dean Lico'dan geldi.
Bu sonucun ardından 4 maç sonra kazanan Şanlıurfaspor 37 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Boluspor ise 45 puanda kaldı.
Ligin 32. haftasında Boluspor sahasında Sakaryaspor'u ağırlayacak. Şanlıurfaspor ise deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak.