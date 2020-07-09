Şans Topu çekilişinde heyecan dün akşam sona erdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu Şans Topu'nda 1'den 34'e kadar sıralı topların yer aldığı küreden 5 rakam ve 1'den 14'e kadar sıralı topların yer aldığı küreden 1 şanslı rakam belirleniyor. Kuponundaki aynı kolonda 5+1 bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Şans Topu çekilişine dair tüm detaylar haberimizde.

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 8 TEMMUZ 2020: 11 - 12 - 20 - 30 - 33 + 14

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi, her hafta Çarşamba günleri saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Bu haftaki Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre 5+1 bilen 1 kişi büyük ikramiyeyi kazandı. Diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: HATAY / ARSUZ

5+1 bilen kişi sayısı : 1

5 bilen kişi sayısı : 12

4+1 bilen kişi sayısı : 189

4 bilen kişi sayısı : 2.667

3+1 bilen kişi sayısı : 5.391

3 bilen kişi sayısı : 81.189

2+1 bilen kişi sayısı : 51.995

1+1 bilen kişi sayısı : 171.705

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.705.902,65 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7.146,25 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 605,30 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 53,65 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 32,50 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,55 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7,15 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,15 TL

HABERTÜRK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAYFASI

ŞANS TOPU HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.