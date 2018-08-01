Şans Topu sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her Çarşamba günleri gerçekleştirilen Şans Topu'nun 894. hafta çekilişi saat 21.15'te başladı. Büyük umutlarla kuponlarını satın alan vatandaşların merakla beklediği sonuçlar az önce açıklandı. Peki, Şans Topu sonuçlarına göre çıkan numaralar neler? İşte 1 Ağustos Şans Topu sonuçları sorgulama....

ŞANS TOPU SONUÇLARI (1 AĞUSTOS 2018)

1 Ağustos Şans Topu sonucu: 09 - 21 - 26 - 28 - 30 + 09

Detaylar birazdan...

BİR ÖNCEKİ HAFTA ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta yapılan 25 Temmuz 2018 tarihli çekilişinde şanslı numaralar 07 - 14 - 15 - 18 - 20 + 09 olarak belirlenmişti. 5+1 bilen 2 kişi büyük ikramiyenin sahibi olurken, kişi başı 746 bin 226 lira dağıtıldı.

Öte yandan 5 bilen 23 kişi 3 bin 345 lira 75'er kuruş, 4+1 bilen 214 kişi 359 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 287 kişi 31 lira 25'er kuruş, 3+1 bilen 7 bin 20 kişi18 lira 65'er kuruş, 3 bilen 93 bin 112 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2+1 bilen 63 bin 775 kişi 5 lira 75'er kuruş, 1+1 bilen 206 bin 901 kişi ise 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

ŞANS TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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