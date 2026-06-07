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        Haberler Bilgi Yaşam Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 7 Haziran 2026 Pazar Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        Şans Topu sonuçları açıklandı! 7 Haziran 2026 Şans Topu sonuç sorgulama ekranı

        Şans Topu çekilişi için heyecan sona erdi. 7 Haziran 2026 Pazar günü yapılan çekilişin ardından gözler Şans Topu çekiliş sonuçlarına çevrildi. Çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen şansoyunuseverler, ikramiye dağılımı ve büyük ödülün sahibini araştırmaya başladı. İşte 7 Haziran 2026 Pazar Şans Topu sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 20:07 Güncelleme:
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        Şans Topu sonuçları açıklandı!

        Şans Topu'nda haftanın son çekilişi için geri sayım tamamlandı. Her hafta binlerce kişinin büyük ikramiye hayaliyle kupon doldurduğu oyunda, 7 Haziran 2026 tarihli çekiliş sonuçları merakla bekleniyordu. Milli Piyango Online tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar belli oldu. Sonuçlar, Milli Piyango'nun resmi platformları üzerinden erişime açıldı. Şans Topu çekilişi saat 20.00'de gerçekleştirildi. İşte 7 Haziran 2026 Şans Topu çekilişine ilişkin detaylar...

        7 HAZİRAN 2026 ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        12 - 15 - 18 - 21 - 34 + 10

        ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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        ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

        Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

        Sen Seç!

        Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

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        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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