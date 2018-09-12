Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi - MPİ tarafından yapılacak çekiliş öncesi heyecanla beklenmeye başladı. Peki; Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanacak? Şans Topu sonuçları, çekilişin hemen ardından MPİ'inin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak.

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 12 EYLÜL NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şans Topu - 12 Eylül çekilişi Milli Piyango İdaresi MPİ'nin Ankara Balgat'taki ofisinde gerçekleşecek. Çekiliş MPİ'nin internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak. Şans Topu çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından haberimizde olacak.

ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 5 EYLÜL: 05 - 15 - 22 - 33 - 34 + 02

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) 5 Eylül akşamı saat 21.15'te gerçekleştirdiği Şans Topu çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Çekiliş sonuçlarına göre bu haftada 5+1 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye 1 milyon 411 bin lira bu haftaya devretti. Şans Topu'nun diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

5+1 bilen kişi sayısı : 2. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.411.725,98 TL 5 bilen kişi sayısı : 14 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.210,00 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 169 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 432,25 TL 4 bilen kişi sayısı : 2.755 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 35,35 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 5.283 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 23,45 TL 3 bilen kişi sayısı : 80.774 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,20 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 49.670 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,90 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 167.333 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,90 TL

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