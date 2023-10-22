Şanssız olduğunuzu düşünüyorsanız bir de bu fotoğraflara bakın
Hayattaki bazı günler, diğerlerinden daha zor geçer. Şanssız bir günde başa gelen olaylar o kadar benzersiz olabilir ki tam olarak ne olduğunu anlamak için birkaç dakika düşünmeniz gerekebilir. Bu anlar, o an için komik olmasa da aslında kısa bir süre sonra gülümseme ile anlatılacak anılara döner.
"Yolculuk deneyimim."
"İş gününün ortasında bu oldu."
"Bir fasulye konservesi açtım ama hiç fasulye bulamadım."
"Gecenin bir yarısı bunun kulaklık kutum olduğunu düşündüm."
"Arabam nerede?"
"50 bin adet 2 mm'lik cam boncuklar yere döküldü ve şimdi bunları elle ayırmam gerekiyor."
"Tuvaletinizi yapmanız gerektiğinde bunu gördüğünüzü düşünün."
"Plastik poşeti ağaçtan çıkarmak için arabamın anahtarlarını atmaya çalıştım (Bunun neden ilk tercihim olduğunu da bilmiyorum)."
"Akşam yemeği hazırlarken yanlış ocağı çalıştırdım. Huzur içinde yatın browni kekler."
"Bir aptal gibi makyajımı arabada yapmaya karar verdim."
"Ev yapımı tavuk suyu yaparken yanlışlıkla emici pedi kaynattım. Her şey çöpe gidecek."
"Ayağımdaki çizgiler..."