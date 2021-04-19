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HaberlerGündem3. SayfaŞANTAJ! Son dakika: "Müstehcen görüntülerimi çekti!" "Feryadımı duyun!"
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"Müstehcen görüntülerimi çekti!" "Feryadımı duyun!"

Mersin’de 18 yaşındaki genç kız, 2019 yılında müstehcen görüntülerini gizlice çekerek şantaj yaptığını, ayrılmak istediğinde de bu görüntüleri yayınladığını iddia ettiği eski sevgilisinin en ağır cezayı almasını istiyor. Bugün ikinci kez hakim karşısına çıkacak şüphelinin tutuklanmasını isteyen genç kız, sürekli tehdit mesajları aldığını söyledi. N.P., "Artık tehditlerin kesilmesini istiyorum. Şüpheli, 'eğer şikayetinden vazgeçmezsen seni Özgecan Aslan gibi öldürürüm' diyor" dedi

ŞANTAJ! Son dakika:
"Müstehcen görüntülerimi çekti!" "Feryadımı duyun!"
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İHA

Mersin’in Erdemli ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi N.P., eski erkek arkadaşı H.G.’nin (23) müstehcen görüntülerini gizlice çekerek şantaj yaptığı ve daha sonra da bunları yayınladığı iddiasıyla 2020 Haziran ayında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLERİNİ ÇEKTİ

İHA'da yer alan habere göre olay tarihinde 18 yaşından küçük olan genç kızın verilen takipsizlik kararına itiraz etmesinin ardından ‘müstehcenlik’ suçlamasıyla dava açılırken, ilk duruşma Mersin 21. Asliye Ceza Mahkemesinde 3 Mart 2021 tarihinde görüldü. Ancak, şüpheli H.G. askerlik görevini yerine getirdiği için duruşmaya katılmadı. Savcılık iddianamesinde, şüpheli için TCK’nın 226’ncı maddesi gereğince cezalandırılmasını istedi. Davanın ikinci duruşması bugün görülecek. Tutuksuz yargılanan şüphelinin önce tutuklanmasını talep eden genç kız, daha sonra ise en ağır cezanın verilmesini istiyor.

"ONU REDDETTİĞİM İÇİN TEHDİT ETTİ"

Başından geçen olayla ilgili konuşan N.P, şüpheli ile Şubat 2019’da tanıştıklarını ve duygusal bir ilişkiye başladıklarını belirterek, "Daha sonra bana şantaj yapmaya başladı. Onu reddettiğim için tehditlerle, şantajlarla beni cinsel birlikteliğe zorladı, beni istismar etti. Daha sonrasında kendisinden şikayetçi oldum. Ardından soruşturma başladı, dava açıldı. Daha sonra iddianame hazırlandı ama davayla ilgili takipsizlik kararı verildi.

"ÇOK UZUN BİR SÜREÇ YAŞADIK"

Daha sonra itiraz ettik ve yeniden iddianameme hazırlandı. Çok uzun bir süreç yaşadık. Davanın ilk duruşması yapıldı. Şüpheli duruşmaya gelmedi. Talimat duruşması oldu, ona da kimse gitmedi. Bugün ikinci duruşmamız olacak. Neler olacağını merak ediyorum. Çünkü yaşadığım sürece baktığımda ceza almayacak diye düşündüm" şeklide konuştu.

"GÖRÜNTÜLERİ ÇEKTİĞİMDEN HABERİM OLMADI"

İlişki sırasında çekilen görüntülerden kendisinin haberi olmadığını kaydeden N.P., "O dönem bir festivale gitmiştik. Ben orada kendisine bu ilişkiyi devam ettirmek istemediğimi söyledim. Sonrasında bu görüntüleri bana attı. Bundan sonra şantajlarına devam etti. Daha sonrasında beni kendisiyle görüşmeyeceğimi, ilişkiyi bitirmek istediğimde bu tehditleri, şantajları devam etti.

"SOSYAL MEDYADA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞMIŞ"

Bundan dolayı onun evine gitmek zorunda kaldım. Daha sonra beni orada da istismar etti. Sonrasında Mayıs 2020’de bana attığı videoyu ifşaladığını öğrendim. Arkadaşlarından birisi bunu bana söyledi. Sosyal medya hesapları üzerinden farklı sayfalardan videoyu paylaşmış. Bununla ilgili erişim engeli isteyeceğim" diye konuştu.

"ÖZGECAN ASLAN GİBİ ÖLDÜRÜRÜM' DİYOR"

Artık tehditlerin kesilmesini isteyen genç kız, "Hem ailesi hem arkadaşları hepsi çok fazla tehdit ediyorlar. Hatta şüpheli, 'eğer şikayetinden vazgeçmezsen seni Özgecan Aslan gibi öldürürüm' diyor. Bana bunları söylüyor. Ben artık bu tehditlerin kesilmesini istiyorum ve mahkeme heyetinin de artık doğru bir karar vermesini bekliyor. Bu gibi kişiler bunlara cesaret edemesinler. Ben öldükten sonra bir şey yapmalarına gerek yok. Ben ölmeden önce bir şey yapmaları gerekiyor. Ben öldükten sonra hiçbir şeyin önemi yok.

"BAŞKA KADINLARA BUNU YAPMASIN"

Şahsın cezalandırılmasını istiyorum. Bu kişinin başka bir kadına, başka bir çocuğa, başka bir insana bunu yapmasını istemiyorum. Çünkü bu canilik, insanlık dışı bir şey. Hiç kimse bunu kabul edemez. Başına böyle bir şey gelen insan kendini kötü hisseder, kimse bu travmanın etkisinden çıkamaz. Bence böyle insanlar ağır cezalar almalı" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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