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Şantiye şefleri için deneyim şartı getirildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çıkarılan “Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 18 Kasım 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yayımlanan yönetmelikle iş sayısının işin büyüklüğüne göre düzenlendiği ve şantiye şefleri için deneyim şartının getirildiği belirtildi. Ayrıca yapılan düzenleme ile yaklaşık 10 bin mimar ve mühendisin istihdamına katkı sağlanacağı belirtildi

Şantiye şefleri için deneyim şartı getirildi
HABERTURK.COM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca çıkarılan “Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 18 Kasım 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yerini aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yapılan değişiklik ile bina inşaatlarında planlama, denetim ve organizasyon gibi şantiye şefliği hizmetlerinde genel bir iyileştirme yapıldığı bilgisine yer verildi.

Yapılan düzenleme ile daha önce bir şantiye şefinin 30 bin metrekareye kadar işi üstlenip, aynı anda 5 iş yapması gerekirken; iş sayısı, işin büyüklüğüne göre düzenlendi. Bu düzenleme ile alınan işin büyüklüğüne göre iş sayısı azaltılıp, inşaatların daha etkin bir şekilde sevki, idaresi ve denetlenmesi amaçlanıyor.

"İLK KEZ ŞANTİYE ŞEFLİĞİ YAPACAKLAR, İNŞAAT ALANI 1.500 METREKAREYE KADAR OLAN YAPILARDA GÖREV ALABİLECEK"

Yeni düzenlemede mesleki tecrübe ile birlikte yapı sistemlerinin karmaşıklığı ve bina büyüklüklerinin dikkate alındığı belirtilen Bakanlık açıklamasında, şantiye şefliği hizmet kotasının üç grupta toplandığı belirtildi. Buna göre; yapı inşaat alanı 1.500 metrekareyi geçmeyen en fazla 4 iş, 4 bin 500 metrekareyi geçmeyen 3 iş ve 7 bin 500 metrekareyi geçmeyen 2 iş aynı anda üstlenilebilecek. Ayrıca 7 bin 500 metrekareyi geçen işlerde ve kamu yatırımlarında tek iş alınabilecek.

"DENEYİM ŞARTI GETİRİLDİ"

Açıklamada şantiye şefleri için deneyim şartı getirildiği vurgulanarak, ilk kez şantiye şefliği yapacakların, inşaat alanı 1.500 metrekareye kadar olan yapılarda görev alabileceği ve bu şekilde bir işi bitiren şantiye şefinin bir üst gruptan iş alabileceği duyuruldu.

Farklı yapı türleri ve imalat tiplerine bağlı olarak şantiye şefliğini üstlenebilecek meslek disiplinlerine dair de ayrıntılı hükümler getirildiği aktarılan açıklamada, “Yapı denetim elemanlarının çalışma kısıtlamalarına ilişkin yapılan son düzenlemelere paralel olarak, 75 yaşını dolduran veya şantiyede fiilen devamlı görev yapmaya engel bir durumu olanların, şantiye şefliği yapmaları uygun bulunmamaktadır.” bilgisine yer verildi.

"YAKLAŞIK 10 BİN KİŞİYE İSTİHDAM ALANI AÇILDI"

Yapılan düzenleme ile bir şefin bakacağı alanın küçüleceği için yeni şantiye şeflerine ihtiyaç olacağı belirtilen açıklamada, yaklaşık 10 bin mimar ve mühendisin istihdamına katkı sağlanacağı ifade edildi.

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