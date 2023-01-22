Sakarya ile Kocaeli'nin de su ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü'nde su seviyesi, 30,95 metreye düştü. Bazı kayıklar karaya oturdu.

DHA'nın haberine göre Sakarya ve Kocaeli'nin en önemli içme suyu kaynaklarından olan Sapanca Gölü'nde su seviyesi, yağmur ve kar yağmadığı için düştü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) verilerine göre; gölün su seviyesi 30,95 metre oldu.