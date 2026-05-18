Sapanca'da yangın: Anne ve 3 çocuğu dumandan etkilendi
Sakarya Sapanca'da bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen anne ve 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı
Giriş: 18 Mayıs 2026 - 02:39 Güncelleme:
Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi köy yolu mevkisinde E.Gye ait 3 katlı evin 3. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
AA'nın haberine göre angında, evde bulunan anne ve 3 çocuğu dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Alevler itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp söndürüldü. Anne ve çocukları sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
