Sapanca Gölü'nde su seviyesi yükseldi
Kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kalan Sapanca Gölü'nde son yağışlarla birlikte su seviyesi 29,98 metre seviyesine ulaştı. Gölde kurak dönemde susuz kalan bölgelerin suyla dolu olduğu görüldü
Giriş: 07 Mayıs 2026 - 14:18
Sakarya ve Kocaeli’nin içme suyu kaynağı Sapanca Gölü’nde son yağışlarla birlikte su seviyesi 29,98 metre seviyesine ulaştı.
DHA'nın haberine göre kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kalan Sapanca Gölü’nde son yağışlar ve alınan tedbirler sonrası su seviyesi yükseldi.
Bu yıl 28,41 metreye kadar düşen su seviyesi, son yağışlarla birlikte 29,98 metre seviyesine yükseldi. Göldeki su seviyesinin yükselmesi fotoğraf karelerine yansıdı.
Fotoğraflarda, kurak dönemde susuz kalan bölgelerin, su seviyesinin yükselmesiyle suyla dolu olduğu görüldü.
