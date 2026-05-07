Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sapanca Gölü'nde su seviyesi yükseldi | Son dakika haberleri

        Sapanca Gölü'nde su seviyesi yükseldi

        Kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kalan Sapanca Gölü'nde son yağışlarla birlikte su seviyesi 29,98 metre seviyesine ulaştı. Gölde kurak dönemde susuz kalan bölgelerin suyla dolu olduğu görüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 14:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sapanca'da sevindiren görüntü

        Sakarya ve Kocaeli’nin içme suyu kaynağı Sapanca Gölü’nde son yağışlarla birlikte su seviyesi 29,98 metre seviyesine ulaştı.

        DHA'nın haberine göre kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kalan Sapanca Gölü’nde son yağışlar ve alınan tedbirler sonrası su seviyesi yükseldi.

        Bu yıl 28,41 metreye kadar düşen su seviyesi, son yağışlarla birlikte 29,98 metre seviyesine yükseldi. Göldeki su seviyesinin yükselmesi fotoğraf karelerine yansıdı.

        Fotoğraflarda, kurak dönemde susuz kalan bölgelerin, su seviyesinin yükselmesiyle suyla dolu olduğu görüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 25 gözaltı

        İstanbul merkezli 6 ilde FETÖPDY'nin güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin aktif olarak örgüt için çalışmaya devam ettiği, bağlılığı arttırmak için katalog evlilik sistemini sürdürdüğü tespit edildi. (DHA) 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        MSB: Yıldırımhan yerli olarak üretiliyor
        MSB: Yıldırımhan yerli olarak üretiliyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!
        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Eski sevgilisini övdü
        Eski sevgilisini övdü
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!